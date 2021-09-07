Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо пройдёт 9 сентября

Церемония прощания с актёром Жан-Полем Бельмондо состоится в четверг, 9 сентября, в Доме инвалидов в Париже, сообщили в Елисейском дворце.

AFP