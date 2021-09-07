Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо пройдёт 9 сентября
Церемония прощания с актёром Жан-Полем Бельмондо состоится в четверг, 9 сентября, в Доме инвалидов в Париже, сообщили в Елисейском дворце.
- AFP
Об этом пишет Le Parisien.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал артиста национальным достоянием.
Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни.
Он получил всемирную славу благодаря фильмам «На последнем дыхании» и «Профессионал».
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