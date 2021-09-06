Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актёра Жан-Поля Бельмондо.

«Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был весёлым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом», — написал Макрон в Twitter.

По его словам, актёр являлся «возвышенным героем, знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова».

Ранее сообщалось, что французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни.

Режиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти Бельмондо.