Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актёра Жан-Поля Бельмондо.
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
  • Reuters

«Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был весёлым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом», — написал Макрон в Twitter.

По его словам, актёр являлся «возвышенным героем, знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова».

Ранее сообщалось, что французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. 

Режиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти Бельмондо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить