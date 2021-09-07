Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 2 248
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики.
По предварительным оценкам, ущерб от стихии может достигать по меньшей мере $1,12 млрд.
Утром 14 августа в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц.
Первый российский самолёт с гуманитарным грузом для пострадавших от мощного землетрясения прибыл в республику 28 августа.