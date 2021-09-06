Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо великим актёром

Короткая ссылка
Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал сообщение о смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо великим актёром
  • Reuters

«Бельмондо был великий актёр. Он прожил счастливую жизнь. Это был один из редких актёров, который мог играть всё: комедии, трагедии, сниматься в боевиках или мелодрамах — ему было подвластно абсолютно всё», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Шнейдеров также напомнил, что в СССР артиста озвучивал Николай Караченцов.

«Эти два артиста в сознании советского зрителя вообще были едины, традиционно Бельмондо говорил голосом Караченцова», — отметил он в беседе с Life.ru.

Бельмондо скончался на 89-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить