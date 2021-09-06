Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо великим актёром

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал сообщение о смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо.

«Бельмондо был великий актёр. Он прожил счастливую жизнь. Это был один из редких актёров, который мог играть всё: комедии, трагедии, сниматься в боевиках или мелодрамах — ему было подвластно абсолютно всё», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Шнейдеров также напомнил, что в СССР артиста озвучивал Николай Караченцов.

«Эти два артиста в сознании советского зрителя вообще были едины, традиционно Бельмондо говорил голосом Караченцова», — отметил он в беседе с Life.ru.

Бельмондо скончался на 89-м году жизни.