Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо великим актёром
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«Бельмондо был великий актёр. Он прожил счастливую жизнь. Это был один из редких актёров, который мог играть всё: комедии, трагедии, сниматься в боевиках или мелодрамах — ему было подвластно абсолютно всё», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
Шнейдеров также напомнил, что в СССР артиста озвучивал Николай Караченцов.
«Эти два артиста в сознании советского зрителя вообще были едины, традиционно Бельмондо говорил голосом Караченцова», — отметил он в беседе с Life.ru.
Бельмондо скончался на 89-м году жизни.