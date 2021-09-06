Сотрудник ВГИКа рассказал о значении французского кино для русского зрителя

Сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Сергей Каптерев рассказал в беседе с RT о значении французского кино для русского зрителя.

«Первые фильмы у нас в основном были из Франции. Да и французы активно работали у нас на рынке как предприниматели, в первую очередь в документально-хроникальном кино. Всё время французское кино влияло на нас. Многие (фильмы. — RT) были динамичные, узнаваемые, очень классные актёры — всё вместе это на нас производило большое впечатление, как и фильм 1981 года «Профессионал», который был для нас очень важной вехой именно коммерческого кино, там играл и Жан-Поль Бельмондо», — отметил Каптерев.

Эксперт добавил, что сейчас в российском прокате идёт фильм «На последнем дыхании».

«Фильм этот вошёл в историю как один из переворотных, наверное, и его заслуга в этом фильме очень немалая. Это не только заслуга режиссёра Годара, но и, конечно, Жан-Поля Бельмондо», — заключил Каптерев.

О смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо стало известно 6 сентября.