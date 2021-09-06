Кинокритик Кудрявцев назвал Жан-Поля Бельмондо уникальным представителем профессии

Киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев отметил в беседе с RT, что когда уходят такие знаменитости, как французский актёр Жан-Поль Бельмондо, чьи герои стали символами целой эпохи и навсегда останутся таковыми, то «неизбежно ощущаешь это как личную потерю».

«Конечно, у каждого из зрителей, кто знал Бельмондо по фильмам, собственное представление о нём. Но ведь этот актёр был по-своему уникальным представителем профессии, одновременно проявив себя в кинолентах режиссёров французской новой волны и оказавшись кумиром миллионов в разных странах благодаря ролям в жанровых картинах: криминальных, приключенческих, комедийных», — отметил Кудрявцев.

По его словам, имя Жан-Поля Бельмондо навеки вписано в историю мирового кинематографа благодаря его участию в этапном и знаковом фильме «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара.

«Его Мишель Пуакар будет по-прежнему продолжать на экране свой предсмертный бег», — заключил собеседник RT.

О смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо стало известно 6 сентября.