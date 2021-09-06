Синоптики предупредили о дождливой погоде и заморозках в Башкирии

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По данным Башгидрометцентра, 6 сентября в республике ожидаются небольшие дожди с порывами западного ветра.
Синоптики предупредили о дождливой погоде и заморозках в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.   

Столбик термометра 6 сентября может достигать отметки +12…+17 °С.

7 и 8 сентября местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный — западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до 0…-3 °С. Днём потеплеет до +11…+16 °С.

Заморозки ожидаются также в Самарской области, об этом сообщает volga.news. По ночам 6-8 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0…-2 °С, передаёт пресс-служба Приволжского УГМС.

Днём 6 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 4—9 м/с. Температура воздуха +12… +17 °С. Ночью без осадков, ветер западный, 3—8 м/с. Температура воздуха 0…+5 °С. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0…-2 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда потеплеет в столичном регионе.

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