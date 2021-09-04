Российский лидер Владимир Путин приветствовал участников Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге. Текст его обращения опубликован на сайте Кремля.

«Рад приветствовать вас на открытии Дрезденского оперного бала, который уже второй раз проходит в Санкт-Петербурге, в этом году – в парадных интерьерах Екатерининского дворца, которые придают особую торжественность сегодняшнему празднику. Он приурочен к знаменательной дате — 60-летию побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Дрезденом. Мы дорожим такими многолетними, крепкими связями с нашими немецкими друзьями, ценим опыт взаимодействия в самых разных областях. И конечно, культуре, проектам в гуманитарной сфере принадлежит здесь важнейшая роль, как и самим городам — Санкт-Петербургу и Дрездену, которые являются крупнейшими культурными центрами Европы и мира. Мы знаем, что в Мариинском театре ставил свои премьерные оперы Рихард Вагнер, судьба которого тесно связана с Дрезденом, а в этом замечательном немецком городе жили и создавали свои произведения Шостакович и Достоевский. Хочу сердечно поблагодарить Ханса-Йоахима Фрая, основателя Дрезденского оперного бала, за искреннюю любовь к России и за организацию этого прекрасного праздника, где торжествуют искусство и традиции, дружба и доверие», — заявил президент.

Путин отметил, что «эту чудесную атмосферу создают все участники и гости бала — и, конечно, ведущие российские и зарубежные исполнители оперы и балета, классической и популярной музыки, джазовые музыканты мировой величины, известные артисты и деятели искусства».

«Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений! Уверен, что Дрезденский бал в Санкт-Петербурге откроет перспективы для новых совместных проектов и будет способствовать приумножению дружеских связей, объединяющих народы наших стран», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2021». Оно опубликовано на сайте Кремля.