Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Китае

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на северо-западе Китая. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Reuters

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Эпицентр располагался в 196 км к северу от города Хотан. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Сахалинской области у берегов острова Итуруп.