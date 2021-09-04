Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Китае
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на северо-западе Китая. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
Эпицентр располагался в 196 км к северу от города Хотан.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Сахалинской области у берегов острова Итуруп.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube