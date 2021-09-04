Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Итурупа

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Сахалинской области у берегов острова Итуруп. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 252 км от города Курильск. Очаг залегал на глубине 94 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в России на территории Дагестана.