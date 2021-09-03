В Подмосковье назвали учреждения, которые можно посетить по «Пушкинской карте»

В Московской области назвали учреждения, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт правительства региона.

Владельцам карты доступны для посещения две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры.

Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги.Культура».

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рассказал об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры.