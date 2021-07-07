Программу «Пушкинская карта» запустят с 1 сентября 2021 года

Программу «Пушкинская карта» для посещения молодёжью учреждений культуры планируется запустить с 1 сентября 2021 года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Мы планируем запустить программу «Пушкинская карта» уже с 1 сентября», — сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Путин во время ежегодной прямой линии рассказал об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры.

Ожидается, что воспользоваться картой можно будет с сентября по декабрь 2021 года, а также в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.

Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская приветствовала инициативу.