Елена Ямпольская прокомментировала идею создания «Пушкинской карты»

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала идею создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Об инициативе рассказал в ходе прямой линии президент Владимир Путин.
Елена Ямпольская прокомментировала идею создания «Пушкинской карты»
  • © Елена Ямпольская
  • Facebook

«Это действительно стимулирующая выплата. Не надо выбирать между бургером и музеем: средства целевые, «окрашенные». Опять-таки: они уже есть — значит, надо потратить. Кому-то, возможно, и в голову бы не пришло в театр отправиться, просто привычка соответствующая не сформирована, а теперь будет «Пушкинская карта» в кармане (кстати, прекрасно, что именно «пушкинская») — так не пропадать же деньгам», — написала Ямпольская в Facebook.

Она предположила, что организации культуры предложат систему скидок для обладателей этих карт, чтобы суммы хватило на большее число посещений.

«Это не популистские идеи, периодически выдвигаемые коллегами, — сделать все посещения учреждений культуры бесплатными для детей и молодёжи. Несправедливо: одним хорошо, другим плохо. Система, о которой рассказал президент, выгодна всем. Плюс — плюс. Разумное, контролируемое перекладывание государственных денег из одного кармана в другой, причём одновременно идёт работа по воспитанию нового поколения, формированию юной души, по улучшению атмосферы в обществе», — отметила Ямпольская.

По её словам, эффективная экономическая формула поощрять не только производителя, но и потребителя пока недостаточно работает в российской культуре, а «Пушкинская карта» даёт надежду.

Ранее Путин во время ежегодной прямой линии рассказал об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры.

Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября — декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить