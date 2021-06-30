Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала идею создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Об инициативе рассказал в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

«Это действительно стимулирующая выплата. Не надо выбирать между бургером и музеем: средства целевые, «окрашенные». Опять-таки: они уже есть — значит, надо потратить. Кому-то, возможно, и в голову бы не пришло в театр отправиться, просто привычка соответствующая не сформирована, а теперь будет «Пушкинская карта» в кармане (кстати, прекрасно, что именно «пушкинская») — так не пропадать же деньгам», — написала Ямпольская в Facebook.

Она предположила, что организации культуры предложат систему скидок для обладателей этих карт, чтобы суммы хватило на большее число посещений.

«Это не популистские идеи, периодически выдвигаемые коллегами, — сделать все посещения учреждений культуры бесплатными для детей и молодёжи. Несправедливо: одним хорошо, другим плохо. Система, о которой рассказал президент, выгодна всем. Плюс — плюс. Разумное, контролируемое перекладывание государственных денег из одного кармана в другой, причём одновременно идёт работа по воспитанию нового поколения, формированию юной души, по улучшению атмосферы в обществе», — отметила Ямпольская.

По её словам, эффективная экономическая формула поощрять не только производителя, но и потребителя пока недостаточно работает в российской культуре, а «Пушкинская карта» даёт надежду.

Ранее Путин во время ежегодной прямой линии рассказал об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры.

Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября — декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.