В Башкирии закрыли междугороднюю трассу из-за лесного пожара

В Башкирии закрыли междугороднюю трассу в связи с лесным пожаром. Огонь от сухой травы вплотную приблизился к дороге Баймак — Сибай.

© МЧС Башкортостан

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Об этом сообщает ОТР. Из деревни Галеево эвакуировали 16 жителей. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы. С помощью тяжёлой техники выкапывают защитные рвы. К месту пожара направляется аэромобильная группировка и сводный отряд пожарных-спасателей. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов и торфяников. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.