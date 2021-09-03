В Башкирии закрыли междугороднюю трассу из-за лесного пожара
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Об этом сообщает ОТР.
Из деревни Галеево эвакуировали 16 жителей.
Ликвидацией возгорания занимаются пожарные и добровольцы. С помощью тяжёлой техники выкапывают защитные рвы.
К месту пожара направляется аэромобильная группировка и сводный отряд пожарных-спасателей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов и торфяников.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.