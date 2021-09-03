В Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов

В Нижегородской области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов и торфяников.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

С 4 по 6 сентября ожидается увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередачи и связи.

Спасатели советуют соблюдать правила пожарной безопасности. Нежелательно жечь мусор на садовых и дачных участках, у леса и лесных насаждений. Не следует разводить костры в лесах.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.