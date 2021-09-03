В Тюменской области ожидаются гроза и сильный ветер

В Тюменской области в субботу, 4 сентября, ожидаются гроза и сильный ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

На юге области будет облачно с прояснениями, ночью в основном без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза, ветер 7—12 м/с, днём в отдельных районах порывы до 15—18 м/с.

Температура воздуха составит +12...+17 ˚С ночью, +23...+28 ˚С днём.

При сильном ветре рекомендуется ограничить выход из зданий, передаёт megatyumen.ru. Если непогода застала на улице, желательно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах, не приближаться к линиям электропередачи, деревьям, рекламным щитам.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов заявил, что к концу XXI века частота стихийных бедствий в мире может вырасти в два раза.