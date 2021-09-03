Продюсер Кобылянский рассказал о внесённых в песню «Третье сентября» правках

Продюсер Евгений Кобылянский, который работал над выпуском альбома Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа», рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Песня мне понравилась у поэта (автор текста — Игорь Николаев. — RT) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой. — RT). Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил всё, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно единственное слово — «перелистну» на «переверну», — объяснил продюсер.

При этом Кобылянский отметил, что был уверен в успехе работы, несмотря на то что она выбивалась из формата радиостанций.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал историю создания хита «Третье сентября».