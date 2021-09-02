Шуфутинский рассказал историю создания песни «Третье сентября»

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал историю создания своего хита «Третье сентября».

Своей историей он поделился в беседе с телеканалом «Звезда».

«Песню «Третье сентября» написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: «Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я её спою». Вот и появилась песня «Третье сентября». С тех пор прошло больше 25 лет. Песню любят — молодёжь всё больше к ней подключается, пожилые без неё жить не могут», — сказал Шуфутинский.

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