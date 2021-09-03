Шуфутинский рассказал о любви слушателей к песне «Третье сентября»

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Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал о своём отношении к тому, что его аудитории так полюбился хит «Третье сентября».
Шуфутинский рассказал о любви слушателей к песне «Третье сентября»
  • © Anatoly Lomohov/Global Look Press

В беседе с «Москвой 24» Шуфутинский признался, что очень рад реакции слушателей на своё творчество.

«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», — сказал артист.

В то же время в беседе с радио «Комсомольская правда» он рассказал, что многие обратили внимание на песню после того, как она прозвучала по телевидению.

«Стали её слушать, стали в какие-то свои плейлисты включать, в общем, она пошла потихонечку. И если проследить её развитие, то оно идёт всё время по восходящей линии, по восходящей схеме. Я думал, что, может быть, она начинает потихонечку уходить, как многие песни вообще через год уходят, а она всё растёт и растёт», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Михаил Шуфутинский рассказал историю создания песни «Третье сентября».

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