Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Челябинской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области с 3 по 5 сентября.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, дожди и грозы начнутся 3 сентября.

Днём в пятницу будет до +20 ˚С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. В самом Челябинске осадков не ожидается.

В выходные, 4 и 5 сентября, облачная погода с сильными дождями установится на всей территории Южного Урала, включая областной центр.

Днём температура воздуха составит +18...+22 °С, ветер усилится до 22 м/с.

Также стало известно, что в Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности, передаёт sova.info со ссылкой на данные Приволжского УГМС.

В ночь на пятницу в регионе возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный до 7—12 м/с, при грозе до 15—20 м/с. Температура воздуха +11...+16 °С.

Днём 3 сентября дождь усилится, возможна гроза. Ветер юго-западный, местами до 15—20 м/с. Температура воздуха +16...+21 °С.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о заморозках в Омской области в ближайшие дни.

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