Синоптики предупредили о заморозках до -5 °С в Омской области

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Синоптики предупредили о заморозках в Омской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о заморозках до -5 °С в Омской области
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В четверг, 2 сентября, днём без осадков, +15...+20 °С. Ночью +2...+7 °С, при этом возможны заморозки до -5...0 °С, туман.

В пятницу, 3 сентября, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3—8 м/с, днём 7—12 м/с. В ночное время +4...+9 °С, днём +20...+25 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.

Приход бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.

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