В Москве около 90 культурных учреждений будут работать бесплатно в День города

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В Москве около 90 государственных культурных учреждений будут работать бесплатно в День города.
В Москве около 90 культурных учреждений будут работать бесплатно в День города
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Из соответствующего распоряжения Департамента культуры следует, что руководителям учреждений поручено организовать посещения в режиме самостоятельного осмотра, доступные по предварительной электронной регистрации на официальных сайтах.

11 и 12 сентября будет бесплатный вход в такие места, как Московский государственный выставочный зал «Новый Манеж», Музей истории ГУЛАГа, Государственный музей А.С. Пушкина, Музей археологии, музей «Дом на набережной», музей-заповедник «Царицыно», усадьбы Коломенское и Измайлово.

Ранее ОТР сообщало, что в музее-заповеднике «Царское Село» открыли часть помещений Александровского дворца после реставрации.

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