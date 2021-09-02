В Крыму прокомментировали проект «Пушкинская карта»

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Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская прокомментировала проект «Пушкинская карта».
В Крыму прокомментировали проект «Пушкинская карта»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Это карта, по которой нельзя потратить деньги ни на что, кроме как на образование в сфере культуры — на посещение театров, музеев, проектов в библиотеках, проектов на любых других концертных площадках, которые участвуют в системе «Пушкинской карты». Это великолепная идея, которую Крым полностью поддержал и уже внедрил», — цитирует Новосельскую «Крым 24».

В рамках проекта в республике уже можно посетить мероприятия в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе.

Как отметила министр, в этом году на карту начислят 3000 рублей, а в начале следующего года — ещё 5000.

«Средняя стоимость билета в музей или театр для студентов — 200—300 рублей. Можете себе представить, это как минимум 10 посещений театров, музеев. Это серьёзный вклад в личную образованность», — сказала Новосельская.

Она добавила, что в настоящее время в республике прорабатывают порядок выдачи «Пушкинской карты».

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рассказал об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры.

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