Жителей ХМАО предупредили о сильном ветре

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также кратковременные дожди в течение нескольких дней.
Жителей ХМАО предупредили о сильном ветре
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные гидрометцентра по региону.

«Днём 3 сентября неблагоприятные явления в отдельных районах ХМАО — ожидается усиление ветра порывами до 15—17 м/с. В большинстве районов небольшой дождь, по западным районам местами умеренный дождь. Температура ночью до +5 °С, днём — до +25 °С, по востоку — +14… +19 °С», — говорится в сообщении.

Синоптики также обещают кратковременный дождь 3 и 4 сентября в отдельных районах округа.

Как ранее сообщал портал progorod43, в Кировской области жителей предупредили об ожидающихся заморозках на почве.

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