Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Чили

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 94,5 км от города Копьяпо. Очаг залегал на глубине 16,1 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной части Тайваня.