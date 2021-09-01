Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Чили
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- © Global Look Press
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 94,5 км от города Копьяпо.
Очаг залегал на глубине 16,1 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной части Тайваня.
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