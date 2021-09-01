На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.
Как отмечает ТАСС, эпицентр подземных толчков находился в 83 км северо-восточнее портового города Гаосюн.
Очаг землетрясение залегал на глубине 12,3 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на юге Мексики.
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