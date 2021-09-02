В Петербурге появится мемориальная доска в честь Георгия Жжёнова

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В Санкт-Петербурге появится мемориальная доска в честь народного артиста СССР Георгия Жжёнова.
В Петербурге появится мемориальная доска в честь Георгия Жжёнова
  • © РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Инициатива принадлежит общественной организации «Союз кинематографистов РФ».

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Памятная доска появится на фасаде дома на 1-й линии Васильевского острова.

Жжёнов — актёр театра и кино, литератор, общественный деятель. Известен по фильмам «Берегись автомобиля», «Ошибка резидента» и «Экипаж».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны.

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