В Петербурге появится мемориальная доска в честь Георгия Жжёнова
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
Инициатива принадлежит общественной организации «Союз кинематографистов РФ».
Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Памятная доска появится на фасаде дома на 1-й линии Васильевского острова.
Жжёнов — актёр театра и кино, литератор, общественный деятель. Известен по фильмам «Берегись автомобиля», «Ошибка резидента» и «Экипаж».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны.