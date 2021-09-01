Сергей Селин поделился воспоминаниями об учёбе в школе

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Актёр Сергей Селин поделился воспоминаниями об учёбе в школе.
Сергей Селин поделился воспоминаниями об учёбе в школе
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Когда-то по росту я в классе был первый, а потом 1 сентября то ли в шестом, то ли в седьмом классе я оказался седьмым. Мои одноклассники за одно лето вымахали на полголовы. Конечно, я расстроился, что больше не первый, но потом меня ставили восьмым, девятым, десятым, и я понял, что рост — не то, чем стоит гордиться», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Селина, он с детства знал, что хочет быть артистом, поэтому учился на тройки и четвёрки, не считая нужным заниматься тем, что ему не пригодится.

Вместе с тем будущий актёр активно участвовал в школьной самодеятельности, ходил в кружки, поэтому преподаватели относились к нему хорошо.

«Сейчас я изменил своё мнение, считаю, что в жизни мне повезло, поэтому рад, что мои дети учатся хорошо», — добавил Селин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru поздравил первоклассников с Днём знаний.

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