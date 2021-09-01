Метеоролог назвал самые холодные дни в начале осени

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Самыми холодными днями в первую неделю осени будут 3 и 5 сентября — температура воздуха опустится до +10 °С, заявил метеоролог Александр Шувалов.
Метеоролог назвал самые холодные дни в начале осени
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В комментарии телеканалу «360» он отметил, что погода испортится уже сегодня во второй половине дня, так как в связи с прохождением холодного фронта появится вероятность ливней.

«Дожди и грозы вполне могут быть. В пределах 10—15 мм осадков может выпасть, но не повсеместно. Это только первый акт того похолодания, которое все уже так — кто со страхом, кто с нетерпением — ждут на европейской территории России», — сказал Шувалов.

Он добавил, что в Москве и Подмосковье до конца недели сильных осадков ожидать не стоит, а вот 2 сентября в Санкт-Петербург и Псков придёт шквалистый ветер до 20 м/с.

Ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков ранее предупредил о резком изменении характера погоды в столичном регионе.

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