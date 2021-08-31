Метеоролог Старков предупредил о резком изменении характера погоды в столичном регионе

Ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков предупредил о резком изменении характера погоды в столичном регионе.

«Сегодня последний календарный день лета и погода по-курортному солнечная и очень тёплая. И вот южный циклон пройдёт вблизи Москвы завтра, погода станет облачнее, пойдут дожди, ветер сменит направление на северо-западное, а температура начнёт понижаться», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в центре столицы возможен дождь, а на западе Москвы и Подмосковья вероятны сильные ливни.

Температура опустится до +18 °С, и в последующие дни погода окончательно перестроится на осенний лад.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.