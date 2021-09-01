Синоптики заявили, что лето 2021 года стало самым солнечным в Петербурге

Лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге — общее количество солнечных часов составило 880, что превысило рекорд 2002 года, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге... А вот количество летних осадков в 2021 году оказалось немного ниже нормы — 205,4 мм», — сказал Колесов в беседе с Nation News.

При этом норма осадков была достигнута за счёт дождливого августа, когда выпало 166% от нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что температура около и выше нормы ожидается на значительной части территории России в сентябре.