Гидрометцентр: сентябрь будет тёплым на значительной части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура около и выше нормы ожидается на значительной части территории России в сентябре.

«На большей части территории нашей страны температура будет около и выше нормы — от Волги до Тихого океана», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

При этом он отметил, что «в западной половине европейской части страны, сюда и Москва, и Санкт-Петербург входят, юг европейской территории России — тут температурный режим будет около нормы».

Вильфанд добавил, что первые девять дней сентября будут холодными начиная с 2 сентября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной. Прихода бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.