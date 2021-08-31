Гидрометцентр: сентябрь будет тёплым на значительной части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура около и выше нормы ожидается на значительной части территории России в сентябре.
Гидрометцентр: сентябрь будет тёплым на значительной части России
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«На большей части территории нашей страны температура будет около и выше нормы — от Волги до Тихого океана», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

При этом он отметил, что «в западной половине европейской части страны, сюда и Москва, и Санкт-Петербург входят, юг европейской территории России — тут температурный режим будет около нормы».

Вильфанд добавил, что первые девять дней сентября будут холодными начиная с 2 сентября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной. Прихода бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.

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