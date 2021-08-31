«ВКонтакте» запускает собственный почтовый домен

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает «VK Почту», собственный почтовый домен. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что все желающие (не только пользователи «ВКонтакте») смогут получить почту с коротким доменом @https://vk.com, настроить её под себя с помощью эксклюзивных фонов и технологичного управления рассылками.

При этом авторизоваться в «VK Почте» можно с помощью единой учётной записи VK Connect, а защитить почту — с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID.

Тем, у кого есть аккаунт в соцсети, доступна бронь их адреса страницы в качестве адреса почты на 30 дней. Остальные же могут создать почту с нуля.

Ранее сообщалось, что обладатели платной подписки смогут скачивать музыку из «ВКонтакте».