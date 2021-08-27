Обладатели платной подписки смогут скачивать музыку из «ВКонтакте»

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Те, кто использует музыкальную подписку или подписку VK Combo, смогут скачивать треки прямо в мессенджере «ВКонтакте» (раньше для этого нужно было использовать приложение BOOM). Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Обладатели платной подписки смогут скачивать музыку из «ВКонтакте»
  • vk.com

Отмечается, что кеширование будет доступно по подписке на «Музыку ВКонтакте», VK Combo и BOOM. Также только у подписчиков останется возможность воспроизводить треки на смартфоне в фоновом режиме: при свёрнутом мобильном приложении или с выключенным экраном.

В соцсети рассказали, что изменения начнут действовать с 30 августа, а стоимость подписки VK Combo снизится до 75 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представляет новый дизайн мессенджера.

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