Обладатели платной подписки смогут скачивать музыку из «ВКонтакте»
- vk.com
Отмечается, что кеширование будет доступно по подписке на «Музыку ВКонтакте», VK Combo и BOOM. Также только у подписчиков останется возможность воспроизводить треки на смартфоне в фоновом режиме: при свёрнутом мобильном приложении или с выключенным экраном.
В соцсети рассказали, что изменения начнут действовать с 30 августа, а стоимость подписки VK Combo снизится до 75 рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представляет новый дизайн мессенджера.