Ко Дню знаний «Одноклассники» выпустили серию стикеров со звуком

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Ко Дню знаний «Одноклассники» выпустили серию стикеров со звуком с популярными школьными фразами. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Ко Дню знаний «Одноклассники» выпустили серию стикеров со звуком
  • © Одноклассники

Отмечается также, что 1 сентября в «Одноклассниках» стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи соцсети смогут следить за полезной информацией на тему образования.

В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвящённые карьере и дополнительному образованию взрослых.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили конструктор стикеров.

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