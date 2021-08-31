Ко Дню знаний «Одноклассники» выпустили серию стикеров со звуком с популярными школьными фразами. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается также, что 1 сентября в «Одноклассниках» стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи соцсети смогут следить за полезной информацией на тему образования.

В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвящённые карьере и дополнительному образованию взрослых.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили конструктор стикеров.