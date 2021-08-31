Windows 11 будет доступна с 5 октября

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Новая ОС Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Как уточняется на сайте компании, с этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и станут доступны для приобретения новые компьютеры с Windows 11.
Windows 11 будет доступна с 5 октября
  • Reuters

«Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у вас есть компьютер с Windows 10, который соответствует требованиям для обновления, Центр обновления Windows сообщит вам, когда оно станет доступно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft показала новую операционную систему Windows 11 в ходе онлайн-презентации.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

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