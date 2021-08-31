Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Алексея Учителя

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем режиссёра и народного артиста России Алексея Учителя.

«Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Известный режиссёр, талантливый и неординарный человек, Вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства. Ваши работы неизменно вызывают общественный интерес, становятся настоящим событием в культурной жизни страны», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин пожелал режиссёру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.

Ранее Учитель заявил, что намерен начать снимать фильм «Шостакович» в 2022 году.