Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Алексея Учителя
- РИА Новости
«Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Известный режиссёр, талантливый и неординарный человек, Вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства. Ваши работы неизменно вызывают общественный интерес, становятся настоящим событием в культурной жизни страны», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин пожелал режиссёру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.
Ранее Учитель заявил, что намерен начать снимать фильм «Шостакович» в 2022 году.