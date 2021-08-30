Алексей Учитель рассказал о творческих планах

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Режиссёр Алексей Учитель рассказал о творческих планах.
Алексей Учитель рассказал о творческих планах
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

«Конечно, очень много всего, и мечтаний много, и планы на кино собственное, очень хочется их осуществить. Надеюсь, что в следующем году начну картину «Шостакович». Совершенно удивительно, что у нас ни одной игровой картины о нём не было», — заявил он в беседе с НТВ.

По мнению режиссёра, Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев — два величайших композитора ХХ века, их жизнь была потрясающей и не перенести хотя бы часть этого на экран было бы плохо.

«Это на первом этапе, а там есть ещё планы. Лишь бы хватило здоровья», — отметил Учитель.

Как добавил режиссёр, каждую следующую картину он старается делать не похожей на себя.

«Как только я увижу, что я повторяюсь на экране, я тут же прекращу свою деятельность режиссёрскую», — заключил он.

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