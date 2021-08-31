Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 995 км к северо-востоку от города Фангареи. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи.