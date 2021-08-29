Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что очаг подземных толчков располагался в 123 км к северо-востоку от города Абепура.
Очаг залегал на глубине 35 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая.
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