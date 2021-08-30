В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье до утра 31 августа

Главное управление МЧС России по Московской области заявило, что в ближайшие часы в регионе начнётся дождь с грозой, а также будет фиксироваться сильный ветер. Непогода в Подмосковье продлится до 31 августа.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1—2 часа с сохранением до утра 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с», — говорится в заявлении.

В пресс-службе ведомства призвали людей в связи с непогодой по возможности оставаться дома.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной. Приход бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.