В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье до утра 31 августа
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«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1—2 часа с сохранением до утра 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с», — говорится в заявлении.
В пресс-службе ведомства призвали людей в связи с непогодой по возможности оставаться дома.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной. Приход бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.