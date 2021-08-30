В Петербурге отмечают юбилей Александринского театра
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Невские новости».
Утром в Петропавловской крепости работники театра, а также художественный руководитель Валерий Фокин, директор Сергей Емельянов, вице-губернатор Борис Пиотровский возложили цветы к гробницам Елизаветы Петровны и Александры Фёдоровны, с именами которых связано зарождение и развитие театра.
В самом Александринском театре коллективу вручили благодарности от губернатора города.
В этот же день открыли 266-й сезон. Актёры, руководители и почётные гости вошли в здание театра по красной дорожке и под музыкальное сопровождение оркестра.
Как ранее сообщало «Утро.ру», МХАТ им. Горького открывает новый сезон 1—2 сентября спектаклем «Лавр» режиссёра Эдуарда Боякова по одноимённому роману Евгения Водолазкина.