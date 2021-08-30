Синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области

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Синоптики предупредили о похолодании до минусовых температур в Челябинской области.
Синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр.

По прогнозу, в отдельных районах области ночью 31 августа и 1 сентября сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 ˚С.

«Одновременно в большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, V класс горимости по региональной шкале», — рассказали синоптики.

Днём ожидается до +16...+21 ˚С. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде 5 сентября днём ожидается похолодание до +10 ˚С, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

В ночные часы с пятницы по воскресенье ожидается +6...+7 ˚С.

Ранее в ЦГМС по Курганской области сообщили, что в регионе ожидаются заморозки до -2 °С.

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