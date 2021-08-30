Синоптики предупреждают о заморозках в Курганской области

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В ЦГМС по Курганской области сообщили, что в регионе ожидаются заморозки до -2 °С.
Синоптики предупреждают о заморозках в Курганской области
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«С 29 августа по 2 сентября в ночные часы местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С… Прогноз погоды по Курганской области на 30.08.2021 — …при прояснении заморозки», — сообщили синоптики.

В администрации Кургана предупредили жителей, что из-за низких температур могут частично погибнуть сельхозкультуры.

Как ранее сообщал портал progorod43, в Кировской области жителей предупредили об ожидающихся заморозках на почве.

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