Синоптики предупреждают о заморозках в Курганской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«С 29 августа по 2 сентября в ночные часы местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С… Прогноз погоды по Курганской области на 30.08.2021 — …при прояснении заморозки», — сообщили синоптики.
В администрации Кургана предупредили жителей, что из-за низких температур могут частично погибнуть сельхозкультуры.
Как ранее сообщал портал progorod43, в Кировской области жителей предупредили об ожидающихся заморозках на почве.