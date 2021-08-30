Уходящее лето в Москве стало самым жарким после 2010 года

В Москве лето 2021 года оказалось на втором месте по количеству тепла за всю историю метеонаблюдений после аномально жаркого лета 2010 года.

«Уходящее лето в Москве порадовало солнцем и теплом. Средняя температура воздуха в столице превышала норму на 3,8 градуса. Лето 2021 года оказалось на втором месте по теплу после рекордного 2010 года с аномалией температуры воздуха плюс 5,1 градуса», — сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, аномалия сезонной температуры воздуха более трёх градусов до 2021 года в Москве наблюдалась только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений: в 1938, 1972, 2010 и 2011 годах.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.