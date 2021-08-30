Синоптики рассказали об изменении погоды в столичном регионе в ближайшие дни

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Сегодня у нас прошёл атмосферный фронт, побрызгал дождём. Местами выпало от 3 до 5 мм осадков, но сегодняшний день будет довольно тёплым. Погода разгуляется: после 12 часов мы ждём повышение температуры, максимальная температура в городе достигнет +24...+26 °С. Завтрашний день будет последний летний и последний по-настоящему погожий, тёплый. Минимальная температура в городе — +14...+16 °С, завтра дневная температура за счёт солнца и отсутствия дождей — +23...+25 °С», — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, погода с сентября будет «вполне соответствовать календарю».

«1 сентября — облачная погода с дождём... Ночная температура останется довольно высокой — около +15 °С, дневная — +20...+21 °С. В последующие дни мы будем находиться в тылу циклона, который принесёт нам ненастье. В четверг местами небольшие кратковременные дожди, понижение температуры: ночной и дневной. Ночная температура — +12...+13 °С, дневная — +15...+17 °С и выше», — добавила она.

Специалист отметила, что в конце недели в столичном регионе станет ещё холоднее.

«Минимальная температура в городе — +5...+10 °С, дневная — от +10 до +17 °С. Можно сказать, что метеорологическая осень придёт вместе с календарной», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 30 августа, ожидается до +25 °С.