Ураган «Ида» заставил реку Миссисипи поменять направление течения

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Направление течения реки Миссисипи на юге США поменялось из-за урагана «Ида», обрушившегося на побережье штата Луизиана. Об этом информирует телеканал CNN.

«Сильный ветер урагана «Ида» остановил течение реки Миссисипи около Нового Орлеана и фактически заставил его повернуться вспять» — сообщает телеканал.

Отмечается, что это может грозить подтоплением прибрежных участков.

По мнению Геологической службы США, такое явление является крайне необычным.

Ранее в американском Новом Орлеане вследствие обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» объявлена угроза наводнения.

По мнению американского лидера Джо Байдена, в южных штатах США вследствие урагана «Ида» ожидаются серьёзные разрушения.

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