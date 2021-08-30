Ураган «Ида» заставил реку Миссисипи поменять направление течения

Направление течения реки Миссисипи на юге США поменялось из-за урагана «Ида», обрушившегося на побережье штата Луизиана. Об этом информирует телеканал CNN.

«Сильный ветер урагана «Ида» остановил течение реки Миссисипи около Нового Орлеана и фактически заставил его повернуться вспять» — сообщает телеканал. Отмечается, что это может грозить подтоплением прибрежных участков. По мнению Геологической службы США, такое явление является крайне необычным. Ранее в американском Новом Орлеане вследствие обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» объявлена угроза наводнения. По мнению американского лидера Джо Байдена, в южных штатах США вследствие урагана «Ида» ожидаются серьёзные разрушения.