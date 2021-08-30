Ураган «Ида» обрушился на Луизиану

На американский штат Луизиана обрушился ураган «Ида», информирует Associated Press.

«Ураган «Ида»... стал одним из самых сильных штормов, которые когда-либо обрушивались на США», — сообщает агентство.

Отмечается, что за пять часов максимальная скорость ветра увеличилась с 72 до 230 км/ч.

Как и ожидалось, стихия из шторма второй категории превратилась в мощный ураган четвёртой категории.

Ранее сообщалось, что более 150 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана.

В российском посольстве в Вашингтоне предупредили проживающих в США россиян об опасности надвигающегося урагана «Ида».