Синоптик прогнозирует наступление «настоящей осени» в Центральной России

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В центральной части России с 2 сентября наступит осенняя погода с северным ветром и температурой в пределах +11...+16 °С. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик прогнозирует наступление «настоящей осени» в Центральной России
  • © Алексей Савостин
  • РИА Новости

«2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — приводит ТАСС его слова.

Тишковец отметил, что в темное время суток ожидается температура +8...+13 °С. 

«Ночами воздух станет остывать до +3...+8 °С, а в дневные часы температура составит всего лишь +7...+12 °С, что на 5—7 градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», — добавил синоптик.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс в беседе с «Невскими новостями» дал советы по поддержанию здоровья в осенний период.

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