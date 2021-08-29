Синоптик прогнозирует наступление «настоящей осени» в Центральной России
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- РИА Новости
«2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — приводит ТАСС его слова.
Тишковец отметил, что в темное время суток ожидается температура +8...+13 °С.
«Ночами воздух станет остывать до +3...+8 °С, а в дневные часы температура составит всего лишь +7...+12 °С, что на 5—7 градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», — добавил синоптик.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс в беседе с «Невскими новостями» дал советы по поддержанию здоровья в осенний период.