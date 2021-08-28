Синоптик Синенков рассказал о погоде на Юге России в ближайшие дни
- РИА Новости
По его словам, «повышение температуры воздуха и, соответственно, морской воды будет обусловлено этим процессом».
«Особенно высокие для конца лета — начала осени температуры будут на Кубани, где вода в Чёрном море в районе Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи прогреется до +26,5...28 °C», — цитирует ТАСС Синенкова.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU рассказал о погоде 1 сентября в Свердловской области.